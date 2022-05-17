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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من الطائرة.. مؤمن زكريا يشارك متابعيه عودته إلى القاهرة

مؤمن زكريا
مؤمن زكريا

نشر اللاعب مؤمن زكريا صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

و ظهر مؤمن زكريا في الصورة من الطائرة و علق  قائلا:" back to cairo “ 

كشف أحمد حسام ميدو عن تواصل بعض أطباء إنجلترا مع مؤمن زكريا لاعب الأهلي لعلاج حالته.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ما فعله صلاح وليفربول مع مؤمن زكريا، جعل هناك العديد من الأطباء في إنجلترا يتواصلون مع مؤمن لعلاج حالته".

احتفال لاعبي ليفربول بمؤمن زكريا

أضاف: "الصحف العالمية سلطت الضوء على مؤمن زكريا بعد احتفاله مع لاعبي ليفربول، وهذا جعل بعض الأطباء في إنجلترا يتواصلون بالفعل مع مؤمن للكشف عن تفاصيل حالته ومعالجته".
وختم حديثه قائلا: "ما فعله صلاح مع مؤمن زكريا شيء عظيم".

مؤمن زكريا الأطباء التواصل الاجتماعي احتفال الأهلى انجلترا

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