من الطائرة.. مؤمن زكريا يشارك متابعيه عودته إلى القاهرة

نشر اللاعب مؤمن زكريا صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

و ظهر مؤمن زكريا في الصورة من الطائرة و علق قائلا:" back to cairo “

كشف أحمد حسام ميدو عن تواصل بعض أطباء إنجلترا مع مؤمن زكريا لاعب الأهلي لعلاج حالته.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ما فعله صلاح وليفربول مع مؤمن زكريا، جعل هناك العديد من الأطباء في إنجلترا يتواصلون مع مؤمن لعلاج حالته".

احتفال لاعبي ليفربول بمؤمن زكريا

أضاف: "الصحف العالمية سلطت الضوء على مؤمن زكريا بعد احتفاله مع لاعبي ليفربول، وهذا جعل بعض الأطباء في إنجلترا يتواصلون بالفعل مع مؤمن للكشف عن تفاصيل حالته ومعالجته".

وختم حديثه قائلا: "ما فعله صلاح مع مؤمن زكريا شيء عظيم".