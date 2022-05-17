ميدو: ما فعله صلاح مع مؤمن زكريا إنجاز إنساني

أثنى أحمد حسام ميدو على محمد صلاح نجم ليفربول بعد احتفاله بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع مؤمن زكريا لاعب الأهلي.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد صلاح كان شغله الشاغل بعد إصابته في مباراة تشيلسي الأخيرة بنهائي الكأس، بأن يجعل مؤمن زكريا يحتفل مع لاعبي ليفربول ويحضر له تصريح دخول لغرفة ملابس ليفربول"



أضاف: "محمد صلاح على المستوى الإنساني رائع، وشخصيته الحقيقية تظهر في قمة فرحه وانتصاره"



وواصل: "كان من الممكن أن يفكر صلاح في نفسه فقط بعد تتويجه بالكأس، ولكن صلاح لم يفعل ذلك، في عز فرحته بلقب الكأس، يفكر في زميله مؤمن زكريا"



وختم حديثه قائلا: "ما يفعله صلاح هو الذي سيتذكره الناس بعد سنوات له"