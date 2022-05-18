حقوق الإنسان الموريتانية تؤكد وجود تحديات تعترض القضاء على مخلفات الرق

قالت مفوضية حقوق الإنسان الموريتانية إن هناك تحديات ما زالت تعترض القضاء بشكل نهائي على مخلفات الرق.

وأكدت المفوضية في بيان لها - نشر اليوم بمناسبة اختتام زيارة عمل قام بها لموريتانيا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة تومويا أوبوكاتا- أنها ستعمل على التغلب على هذه التحديات من خلال زيادة الوعي بالتشريعات المناهضة لهذه الممارسات والرفع من قدرات الفاعلين الحكوميين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

واعتبر البيان أن زيارة المسؤول الأممي كانت إيجابية وأن المقرر الأممي أكد أن موريتانيا تعتبر نموذجا يحتذى به في شبه المنطقة في مجال محاربة الأشكال المعاصر للرق، ويمكن أن تلعب دور إقليميا مهما في مجال محاربة العبودية.