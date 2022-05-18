لوتشيا دي لامرمور من المتروبوليتان إلي المسرح الصغير

تستقبل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بثا مباشرا من اوبرا المتروبوليتان الامريكية يضم أوبرا لوتشيا دي لامرمور للموسيقار الإيطالي جياتانو دونيتزتي وذلك في السابعة مساء السبت 21 مايو علي المسرح الصغير .

أوبرا لوتشيا دي لامرمور مستلهمة من رواية للكاتب والشاعر الأسكتلندى الشهير السير والتر سكوت وتعود احداثها إلى القرن التاسع عشر وتحكى قصة حب مأساوية بين الشابة لوسي أشتون وعدو عائلتها إدجاردو رافينزوود وتصور مشاعر اليأس التي تعيشها العاشقة واجبارها على الزواج من شخص آخر مما يقودها إلى الجنون والموت .

يقود الأوركسترا المايسترو ريكاردو فريزا ومن إخراج الأسترالي سيمون ستون ويؤدى الأدوار الرئيسية السوبرانو نادين سييرا في دور لوتشيا دي لامرمور ، التينور خافيير كامارينا في دور إدجاردو ، الباريتيرون ارتورو روسينسكي في دور إنريكو ، الباس ماثيو روز في دور المعلم ريموندو

يذكر أن النقل المباشر لعروض المتروبوليتان الامريكية بالأوبرا يتم عن طريق التقنية عالية الجودة والتى تتميز بالصوت المجسم وشاشة العرض الضخمة بمساحة المسرح الصغير بحيث يشعر المشاهد بأنه داخل مسرح المتروبوليتان بأمريكا ووضعت دار الأوبرا المصرية كافة الاحتياطيات والمواصفات العالمية المتعارف عليها فى هذا المجال من اجل ضمان جودة البث.