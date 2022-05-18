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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر: تطعيم كورونا لم يعد مطلوبا لدخول الأماكن المغلقة اعتبارا من 21 مايو

قطر - علم
قطر - علم

أعلنت وزارة الصحة العامة، بقطر، أنه لم يعد التحقق من حالة التطعيم أو الحالة المناعية مطلوباً لدخول الأماكن العامة المغلقة في البلاد وذلك اعتبارا من 21 مايو الجاري.


وذكرت الوزارة في بيان لها أنه لا يزال وجود اللون الأخضر على تطبيق احتراز مطلوباً للدخول إلى الأماكن العامة المغلقة.

وأوضحت الوزارة أن سيتم  فحص المستندات السريع للأفراد غير المطعمين اعتباراً من 21 مايو الجاري، كما تم إلغاء شرط الحصول على نتيجة سلبية لفحص المستضدات السريع الخاص بفيروس كوفيد-19 للأشخاص غير المطعمين أو غير المحصنين لدخول المرافق العامة بجميع المواقع.

جاء ذلك عقب إعلان مجلس الوزراء القطري اليوم عن رفع التدابير الوقائية الخاصة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). 

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