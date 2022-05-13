وزير خارجية قطر: أحر التعازي للإمارات في وفاة خليفة بن زايد

نعى رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات الذى وافته المنية، اليوم الجمعة.



وكتب في تدوينة عبر حسابه علي تويتر: "‏‏نتقدم لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، قيادةً وشعباً، بأحر التعازي وأصدق المواساة في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته"







وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، اليوم الجمعة، وفاة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتنكيس أعلام البلاد لمدة 40 يوما.



وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام): “تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو”.



وأضاف البيان: " تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله “ مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم”.