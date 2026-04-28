شبورة كثيفة ونشاط الرياح.. خريطة الظواهر الجوية المتوقعة من القاهرة حتى الصعيد
ياسر ريان: الأهلي لن يفكر مرة أخرى في ضم أي لاعب من الزمالك
ياسر ريان: النوايا داخل الأهلي مش صافية.. واللاعبون يتحملون الخسارة
المدعية العامة الأمريكية تكشف تفاصيل محاولة اغتيال ترامب
مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم .. ارتفاع الدواجن البيضاء وهبوط البيض
أسعار البنزين والسولار اليوم.. وموعد اجتماع لجنة التسعير القادم
مشاورات مستمرة.. هل يقبل ترامب المقترح الإيراني لإنهاء الحرب؟
شاهد.. لحظة اعتراض مدمرة الصواريخ «رفائيل» لـ ناقلة نفط إيرانية
بعد تعرضه لوعكة صحية.. ضياء المرغني يكشف تطورات حالته الصحية
وزير خزانة ترامب يتوقع انهيار عمليات ضخ النفط الإيراني.. وأزمة بنزين خانقة
اليوم.. بدء التشغيل التجريبي لربط مدينة الشروق بمحطة القطار الكهربائي الخفيف
شبورة كثيفة ونشاط الرياح.. خريطة الظواهر الجوية المتوقعة من القاهرة حتى الصعيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية 

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وتنشط رياح على مناطق من الوجهة البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5. متر والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 17

العاصمة الجديدة 30 15

6 أكتوبر 30 15

بنها 29 17

دمنهور 28 16

وادي النطرون 28 16

كفر الشيخ 27 15

بلطيم 26 14

المنصورة 29 17

الزقازيق 28 16

شبين الكوم 27 15

طنطا 26 15

دمياط 23 17

بورسعيد 23 18

الإسماعيلية 30 16

السويس 29 17

العريش 25 15

رفح 24 14

رأس سدر 28 15

نخل 26 14

كاترين 19 09

الطور 26 18

طابا 24 15

شرم الشيخ 29 21

الغردقة 28 20

الإسكندرية 24 15

العلمين 23 14

مطروح 23 15

السلوم 25 14

سيوة 29 16

رأس غارب 28 18

سفاجا 29 20

مرسى علم 30 21

شلاتين 31 20

حلايب 28 22

أبو رماد 29 20

مرسى حميرة 30 21

أبرق 31 22

جبل علبة 30 21

رأس حدربة 28 23

الفيوم 30 15

بني سويف 30 15

المنيا 31 14

أسيوط 30 15

سوهاج 30 16

قنا 31 16

الأقصر 32 17

أسوان 32 18

الوادي الجديد 30 16

أبوسمبل 31 17

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 38 25

المدينة المنورة 35 21

الرياض 37 23

المنامة 33 26

أبوظبي 38 27

الدوحة 35 27

الكويت 35 23

دمشق 23 11

بيروت 21 18

عمان 21 11

القدس 21 11

غزة 23 16

بغداد 26 17

مسقط 34 33

صنعاء 27 13

الخرطوم 38 23

طرابلس 29 18

تونس 27 16

الجزائر 20 17

الرباط 22 17

نواكشوط 26 17

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-


المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 21 05

إسطنبول 17 07

إسلام آباد 34 21

نيودلهي 39 27

جاكرتا 33 24

بكين 22 09

كوالالمبور 36 25

طوكيو 25 17

أثينا 24 10

روما 25 09

باريس 21 12

مدريد 25 14

برلين 16 04

لندن 16 08

مونتريال 21 10

موسكو 03 00

نيويورك 18 10

واشنطن 18 11

أديس أبابا 25 14

هيئة الأرصاد الجوية شبورة مائية رياح سيناء ارتفاع الموج

سيارات الركاب الكهربائية
سيارات الركاب الكهربائية
الطائرة Prosperity
الطائرة Prosperity
تويوتا
تويوتا
الفاروميو
الفاروميو
