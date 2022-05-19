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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وداعًا لفروة الرأس الدهنية .. نصائح طبية لعلاج الشعر هذه المشكلة

صدى البلد

هل تصبح فروة رأسك دهنية خلال يوم أو يومين من غسل شعرك؟، ففي مثل هذه الحالة، يبدو أن ربط شعرك على شكل ذيل حصان أو استخدام الشامبو الجاف هو الخيار الوحيد المتاح، لكن ذلك لن يجعل شعرك بالضرورة يبدو بالشكل الذي تريده.

ما الذي يمكنك فعله لتجنب جعل شعرك يبدو دهنيا؟

هناك العديد من المنتجات التي تدعي أنها تساعد في التعامل مع الشعر الدهني، لكن يمكن أن تعتمد علي بعض النصائح التي ستساعد في منع الإفراز الزائد من الغدد الدهنية في فروة الرأس.

ومن أبرز هذه النصائح:

تخفيف الشامبو وتوزيعه بالتساوي  حتي يصل الشامبو إلى كل أجزاء فروة الرأس

السماح للشامبو بالوقت الكافي ليعمل بكفاءة ويقوم بالتنظيف ، لذلك بمجرد وضعه على فروة رأسك ، يجب تركه لمدة دقيقة أو دقيقتين قبل شطفه. 

استخدام البلسم بطريقة خاطئة لأن كثير من الناس يطبقون البلسم على فروة رأسهم ، وهو في الواقع مخصص لأطراف الشعر.

يعد أحد أهم أسباب دهون فروة الرأس هو عدم غسلها بالشكل الكافي.

من المهم أن يغسل بعض الناس فروة الرأس كل يوم وأن يغسلها البعض في أيام أخرى.

علاوة على ذلك فأن نظافة فروة الرأس هي أيضًا عامل مهم في الحفاظ على بشرتك صحية ونقية ليس فقط لوجهك ولكن أيضًا جلد ظهرك وكتفك وصدرك.

فروة الرأس غير الصحية / الزيتية / المصابة يمكن أن تؤدي إلى حب الشباب ، حب الشباب الفطري أو التهاب الجلد .

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