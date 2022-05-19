عاصم صلاح: نجحنا في إيقاف خطورة مهاجمي الأهلي وبامبو أهدر فرصة الفوز

قال عاصم صلاح، كابتن فريق البنك الأهلي، أن فريقه يستحق التعادل أمام النادي الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس في بطولة الدوري والتي إنتهت بالتعادل السلبي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال، قام بتحفيظ لاعبي الفريق تحركاتهم داخل الملعب، لإيقاف خطورة لاعبي الأهلي، مؤكداً نجحنا في ذلك.



وأشار، إلي أن كريم بامبو أهدر العديد من الفرص، التي كانت ستشكل في تغير النتيجة، مؤكداً أنه تحدث معه عقب نهاية المباراة لرفع معنوياته مستقبلاً وعدم تكرار اهدار الأهداف مره أخري.



وواصل: لاعبو البنك الأهلي شاهدوا العديد من الفيديوهات للاعبي الأهلي، من أجل إيقاف مفاتيح لعب الفريق الأحمر، مؤكداً أن الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال طلب من الاعبين بناء الهجمة من الخلف إلي الأمام على أن تبدأ من جبهتي.