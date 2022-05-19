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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتهاء الاستعدادات للدورة الأولى لمهرجان تل بسطا بالشرقية

مهرجان تل بسطا
مهرجان تل بسطا

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  ، أن المحافظة استعدت لاستقبال ضيوف الدورة الأولى  لمهرجان تل بسطا ، والذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة بمحافظة الشرقية وذلك بالمنطقة الأثرية بتل بسطا بمدينة الزقازيق على  مدار 3 أيام خلال الفترة من 20 حتى 22 مايو الجاري ويضم 6 عروض فنية متنوعة ، مشيراً  إلى انتهاء أعمال التجهيز الجارية بالمنطقة لاستقبال هذا الحدث الثقافي والفني الكبير والذي ينطلق لأول مرة بمحافظة الشرقية .

ومن جانبه أوضح وجيه حلمى مدير إدارة العلاقات العامة بالديوان العام والمشرف العام على لجنة تنظيم المهرجان بالمحافظة أنه تم استغلال كافة الإمكانيات المتاحة لنجاح المهرجان ليخرج بصورة مشرفة تليق بمحافظة الشرقية، حيث قامت رئاسة  مركز الزقازيق ورئاسة  حي أول وثان  الزقازيق بالانتهاء من  أعمال النظافة بمداخل المدينة وإزالة تراكمات القمامة والسفوحة من جانبي الطرق وإعادة طلاء الأرصفة وإعادة تخطيط مداخل المحافظة وتهذيب الأشجار ومراجعة أعمدة الإنارة وتهيئة الشوارع التي تشهد تنفيذ أعمال توصيل غاز طبيعى أمام حركة السيارات وعبور المواطنين لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المحافظة لاستقبال ضيوف مهرجان تل بسطا.

وعلى صعيد آخر قامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية بتوفير الدعم اللوجيستي لإقامة المهرجان عن طريق تهيئة المنطقة الأثرية بإزالة المخلفات وصيانة الإنارة وتوفير شاشات لعرض الحفلة للضيوف .

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كما قامت إدارة التراث الحضاري بالديوان العام بتركيب البانرات ووسائل الدعاية الخاصة بالمهرجان في الميادين التالية (التحرير – الأحرار – الزراعة – الجامعة  -المحافظة – موقف المنصورة – المبرة – الصاغة – القومية – صلاح سالم – نفق أبو حسين – مدخل الزقازيق من اتجاه منيا القمح – مدخل الزقازيق اتجاه بلبيس)، بالإضافة لتوفير (2) محول كهرباء لأعمال الإنارة في المهرجان ، فضلاً عن توفير (2) سيارة إسعاف متواجدة في منطقة تل بسطا بصفة مستمرة أثناء فترة الإعداد والتجهيز وأثناء المهرجان.

وقامت إدارة العلاقات العامة بديوان عام محافظة الشرقية بتجهيز المسرح والفراشة للضيوف بالإضافة لتكوين فريق عمل لاستقبال ومرافقة الضيوف من كبار الزوار والوزراء والإعلاميين والجمهور وتسكينهم بأماكنهم قبل بدء فعاليات المهرجان .

وأشار محافظ الشرقية إلى أن مهرجان تل بسطا للموسيقي والغناء يهدف للحفاظ على الثقافة والهوية المصرية والارتقاء بالذوق العام وتقديم ألوان فنية هادفة وجادة ، تنعكس بشكل إيجابي على المجتمع، وتحافظ على الأمن الثقافي المصري ،   ورفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين ، مطالباً جمهور الشرقية بالمساهمة في هذا الحدث التاريخى بالمحافظة على نظافة المدينة وإلقاء المخلفات بأماكنها ومتابعة الحدث من خلال الشاشات لظهور المهرجان والمحافظة بمظهر لائق. 

الشرقية تنشيط السياحة وزارة الثقافة مهرجان محافظة الشرقية هيئة تنشيط السياحة وزارة السياحة وزارة السياحة والآثار

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