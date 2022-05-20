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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمال شعبان : سمير صبري داوم على توصيتي بالمريض الفقير

جمال شعبان ينعي في
جمال شعبان ينعي في وفاة الفنان سمير صبري ورسالة مؤثرة

عبر الدكتور جمال شعبان استشارى القلب وعميد معهد القلب السابق، عن حزنه الشديد لوفاة الفنان سمير صبري، والذي كان على اتصال وثيق به.

جمال شعبان ينعى الفنان سمير صبري برسالة مؤثرة


وقال الدكتور جمال شعبان في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، “رحم الله الفنان الإنسان الطيب سمير صبري الذي كان لا يتصل بي إلا للتوصية على مريض فقير ”.

 

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اختتم الدكتور جمال شعبان كتابة منشوره بـ هاشتاج زعلان، ليعبر عن حزنه الشديد في وفاة الفنان سمير صبري .

على مدار أكثر من 50 عاماً كان سمير صبري مثالا للفنان الشامل الذي تنوعت أعماله بين السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، إضافة إلى موهبة الغناء، وتقديم البرامج التليفزيونية. 

 

جمال شعبان ينعي في وفاة الفنان سمير صبري ورسالة مؤثرة

 

ولد سمير صبري في مدينة الإسكندرية عام 1936، وتخرج من فيكتوريا كوليدج، والتى كان لها دوراً كبير فى أثقال تجربة الفنان الراحل، حيث كان يسافر من خلالها ومنذ الصغر إلى إنجلترا فى رحلات صيفية، وهو ما ساهم فى تكوين شخصيته وإجادته للغة الإنجليزية بطلاقة.

وعاش سمير صبري طفولة بائسة، حيث انفصل والده عن والدته، وهو ما جعل ينتقل إلى القاهرة مع والدته بمفرده، بينما ظل شقيقه الأصغر مع والدته فى الإسكندرية.

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