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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب أولى ثانوي يتوافدون على المدارس لأداء امتحاني الفيزياء والفلسفة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يتوافد طلاب الصف الأول الثانوي، الآن، على المدارس الثانوية المجهزة الموجودة على مستوى الجمهورية؛ لأداء الامتحان في مادتي الفيزياء والفلسفة والمنطق.

يأتي ذلك وسط إلتزام تام من جانب المدارس بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يبدأ طلاب الصف الأول الثانوي في أداء الجزء الورقي من امتحان الفيزياء ، لمدة نصف ساعة من 8 صباحا حتى 8:30 صباحا ، ويشمل الجزء الورقي في امتحانات الصف الأول الثانوي ، عددا من الأسئلة المقالية التي تمثل نسبتها 30% من إجمالي عدد أسئلة الامتحان

كما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الجزء الالكتروني في امتحان مادة الفيزياء إلكترونيا على منصة الامتحان عبر التابلت ، لمدة ساعة من 8:45 صباحا حتى 9:45 صباحا.

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وزير التعليم يقرر معاقبة المسئولين عن لجان الغشاشين في الامتحانات الورقية والإلكترونية

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طارق شوقي: الامتحانات صنم القرن الـ21 الناتج عن 30 سنة إهمال للتعليم

ويشمل الجزء الالكتروني في امتحانات الصف الأول الثانوي عددا من أسئلة الاختيار من متعدد التي يتم حلها على التابلت ، وتمثل نسبة هذه الأسئلة الالكترونية 70% من اجمالي أسئلة الامتحان.

ومن المقرر أن يمتحن طلاب الصف الأول الثانوي اليوم أيضا في مادة الفلسفة والمنطق ، حيث يبدأ الطلاب أداء الجزء الورقي فيه من 10:15 صباحا حتى 10:45 صباحا ، بينما يبدأ الجزء الالكتروني فيه من 11 صباحا حتى 12 ظهرا 

وكان قد وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نصيحة للطلاب الذين حاولوا وما زالوا يحاولون الغش في الامتحانات.

وقال وزير التربية والتعليم : تتابع الوزارة حالات الغش التي تتم عن طريق استخدام أجهزة المحمول وتصوير الامتحانات داخل اللجان سواء الورقية او الالكترونية.

وأضاف والدكتور طارق شوقي  :  نعلم الأماكن واللجان والأسماء وأرقام الجلوس لكل طالب حاول الغش، وسنطبق قانون الغش الجديد على كل من ثبت قيامه بهذا.

وأوضح الوزير، أنه سيتم أيضا معاقبة المسؤولين في هذه اللجان التي حدثت فيها وقائع الغش، لأنهم أخفقوا في عملهم أو ساعدوا على هذا.

وقال الدكتور طارق شوقي : لدينا المئات من هذه التقارير التي ترصد كل محاولات الغش في اللجان وكذلك تقارير كاملة عن رواد جروبات الغش على تيليجرام.

وأنهى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تصريحاته قائلا :  إن من يعتادون الغش في الامتحانات ، هم قلة قليلة من الطلاب والإداريين ولكنهم يهدرون قيمة عمل المجتهدين، ويتسببون في ضرر كبير لمصداقية التعليم المصري ولذلك وجب تطبيق القانون عليهم.

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