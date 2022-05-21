وزير الإعلام الأسبق.. اليوم مكتبة مصر الجديدة تكرم محمد فايق باحتفالية كبرى

تنظم مكتبة مصر الجديدة برئاسة الأستاذ الدكتور نبيل حلمي احتفالية كبرى لتكريم الوزير محمد فايق وزير الإعلام ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق وذلك اليوم السبت 21 مايو2022 الساعة الرابعة ونصف عصراً بمقر المكتبة بمصر الجديدة .



وأكد الدكتور نبيل حلمي أن تكريم المكتبة للوزير فايق، وهوسيا سي قومي بارز، وهب حياته للدفاع عن الحريات في ربوع وطنه العربي الكبير وخارجه، وحمل مشروع أمته للنهوض بحركة التحرر الوطني وأصبح رمزا لهذه الحركة في أفريقيا، هو تكريم لتاريخ قدمه لمصر علي مدار سنوات وسنوات تقلد خلالها العديد من المناصب رفيعة المستوى عمل خلالها بكل جهد وإخلاص وأبرزها دوره في حركات التحرر الأفريقي حتي لقب بحق مهندس العلاقات المصرية الأفريقية ودوره في حركة حقوق الإنسان علي المستوى المحلي والاقليمي والدولي ومساهمته في إنشاء العديد من منظمات المجتمع المدني التي تساهم في نشر وتعزيز وحماية حقوق الانسان، وتقلده للعديد من المناصب في مؤسسات حقوق الانسان المحلية والدولية.



يشارك في الاحتفالية عدد من الوزراء ورجال السلك الدبلوماسي العربي والأفريقي والمثقفين والمفكرين ورؤساء وممثلين لمنظمات المجتمع المدني ووكالات الانباء المحلية والدولية ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية.



من الجدير بالذكر أن الوزير فايق قد أهدى المكتبة مجموعة نادرة ومتميزة من الكتب السياسية والتاريخية والأدبية والثقافية والسير الذاتية. وقرر مجلس الادارة جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي تخصيص ركن خاص لها بالمكتبة باسم الوزير فايق وإقامة حفل تكريم لسيادته.