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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الزيارة .. مسرحية علي قصر ثقافة العريش تعالج قضية زواج القاصرات

أعضاء مسرحية الزيارة
أعضاء مسرحية الزيارة علي مسرح ثقافة العريش

شهد مسرح قصر ثقافة العريش شمال سيناء،  تقديم عرض مسرحية : الزيارة"  والتي تعالج قضية زواج القاصرات ، و تعد باكورة العروض المسرحية على خشبة مسرح قصر ثقافة العريش بعد افتتاحه رسميا وعودة نشاطه مجددا.


مسرحية الزيارة  من تأليف محمد إبراهيم محروس، وإخراج أسعد الملكي، وإشراف فنى يوسف وهدان .. وقال أسعد الملكى، مخرج مسرحية الزيارة، إنها تتطرق لأول مرة لقضية مجتمعية مهمة وهي زواج القاصرات من خلال مشاهد استعراضية، تكشف مأساة الضحية وهى الطفلة والبنت والزوجة.

 

كما تظهر الشخص الثرى الذى يظهر بوجه عربى ووجه ريفى وصحراوى ليتزوج الفتيات الصغيرات بموافقة أسرهن، وهو دور مهم فى المسرحية يكشف أبعاد قضية زواج القاصرات.

ملامح سيناء 

وأضاف أنه لأول مرة يشارك عدد كبير من الفتيات فى العرض، الذى اهتم بإبراز ملامح سيناء الحديثة، مضيفا أن العرض لاقى اهتمام من الجمهور فاق المتوقع، وكأنه كان متلهفا لعودة العروض المسرحية.

وقالت فاطمة موسى نبهان، مؤلفة أشعار العرض، إنها أول تجربة مسرحية من نوعها تناقش قضية زواج القاصرات على خشبة المسرح، وأن كل كلمة كتبت وذكرت فى العرض لم تخدش حياء المجتمع .
 

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الزيارة مسرحية قضية القاصرات ثقافة العريش

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