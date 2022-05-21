السيسي يرفض ما يوجه للمسئولين من إساءة: صدقة جارية هيثابوا عليها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإساءة التي يتعرض إليها المسئولين هي بمثابة صدقة جارية هيثابوا عليها.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مشروع مستقبل مصر: "كان في كرم كبير من ربنا على مصر.. بس خايف نكون جاحدين مع كرم ربنا علينا.. الكلام اللي حصل ده حصل مع دولة مستهدفة بالإرهاب وعناصر بتتكلم بكلام لا يليق بالكذب والبهتان.. وربنا موجود ومطلع وشايف".

و قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديث بهاء الغنام مدير مشروع مستقبل مصر، قائلا: لا داعي للاستعجال.. إحنا عايزين نطمن على مشاريعنا ونطمن المتواجدين أن أمورنا ماشية".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر، إحنا منقدرش نستنى على مشروع مستقبل مصر حتى عام 2023/2024، ولازم نضغط على نفسنا عشان نخلص بسرعة في ظل الظروف الحالية.

وتابع: “يهمني أننا نشوف اللي بيحصل.. أنا مش هبقى مطمئن لو تجاوز انتهاء تنفيذ المشروع عام 2023”.

واسترسل:"أنا عارف أن المشروعات اللي زي كده تحتاج إلى تكلفة مرتفعة للغاية، موضحا: تكلفة تلك المشروعات أكبر بكثير من تكلفة المشروعات التي تتم في الدلتا".

