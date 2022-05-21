الرئيس السيسي: خايف من كتر الجهل وعدم الوعي نخرب اللي وصلنا ليه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي :" اللي بنعمله دلوقتي فيه فضل كبير أوي من ربنا.. وخايف إن احنا نبقى جاحدين للربنا عمله لينا.. خايف يسلط علينا أنفسنا فندمر.. خايف من كتر الجهل وعدم الوعي نخرب اللي وصلنا ليه ".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة لـ "أهل الخير"، قائلا: "يا أهل الخير ياللي عاوزين تعملوا أعمال بر وعاوزين ترفعوا وتحسنوا من حياة الناس، إوعوا تفتكروا إن البر بس إنك تدي حد ياكل أو تعملوا مدرسة بس".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر: "البر كمان إننا نخلي المواطن ده بدل ما بيكسب 1000 و2000 أضاعف له الرقم دا على مستوى الفرد، وعلى مستوى الدولة هو نفس حجم الأكل والمياه بس نضاعف كمية الإنتاج مرة أو اتنين.. بس إزاي؟".

وتابع "السيسي": “التعامل مع البشر مشكلة، مش مع الأراضي والمشاريع، من حيث كيفية إقناع أصحاب المواشي إزاي أأكلها نفس الأكل وتدر إنتاج أكبر".

من جانبه، قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الأهداف الاستراتيجية الموضوعة تكون في إطار استراتيجية وتخطيط ومحاور لتحقيق الأمن الغذائي المصري.

وأوضح أن أهم الأهداف الموضوعة لـ 2030؛ الحفاظ على الموارد الاقتصادية المتاحة وتنميتها، واستهداف عمل تنمية شاملة، وتستهدف أيضًا التكييف مع التغيرات المناخية.



