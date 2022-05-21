والدة مبابي تحسم الجدل: لم نتفق أبداً مع ريال مدريد

علقت فايزة العماري والدة ووكيلة النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، على مدي وجود إتفاق مع نادي ريال مدريد الإسباني.

وكتبت فايزة العماري عبر صفحتها الشخصية على تويتر رداً على أحد الصحفيين الفرنسيين، حيث كتب الصحفي الفرنسي هيرميل قائلاً: “في كرة القدم هناك نجوم عدة يحترمون الاتفاقات التي يقومون بعقدها، وهناك كيليان مبابي”.

لترد والدة مبابي قائلة: “سيدي هيرميل، عندما لا تعرف خبايا الأمور ابقى هادئًا، لم نتفق معهم أبدًا”.

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن والدة مبابي أكدت أن هناك اتفاق مع ريال مدريد واتفاق مع باريس سان جيرمان وقرار الحسم بيد اللاعب، وذلك ما نفته.