الزراعة تنفذ أنشطة إرشادية لدعم مزارعي المحاصيل في المحافظات

نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، سلسلة من الندوات والأنشطة الإرشادية، والتواصل مع المزارعين في الحقول، خلال الأسبوع الماضي، بهدف تقديم الدعم الفني لمزارعي المحاصيل المختلفة في بعض المحافظات.

وقالت الدكتورة أمل اسماعيل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بمواصلة جهود المزارعين، والتواصل الدائم والمستمر معهم وتقديم الدعم الفني.

وقالت اسماعيل انه تم تنفيذ 4 ندوات في مجال النهوض بمحصول القطن لتوعية مهندسي ومرشدي القطن بمحافظات: سوهاج، الغربية، بني سويف، والفيوم، بحضور 80 اخصائي ومرشد، فضلا عن تنفيذ 5 ندوات في مجال تحميل القطن مع البصل بمحافظات: المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، الدقهلية، والنوبارية بحضور 75 مزارع، ذلك فضلا عن عقد عدد من الندوات التوعوية لترشيد استخدامات مياه الري، وتطوير وتحديث الري، وأهمية تطوير وتحديث المساقي.

واضافت رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، أنه تم أيضا المرور الميداني بمعرفة متابعي الادارة، للوقوف علي بدء زراعة المحاصيل الصيفية حيث تم تنفيذ لقاءات ارشادية في تجميعات المزارعين للتوعية في المجالات الاتية للمحاصيل الصيفية ومنها : النهوض بمحاصيل: القطن، الذرة الشامية، الأرز، المحاصيل الزيتية، والتكثيف المحصولي.

واوضحت انه تم توعية المزارعين بأهم المعاملات الزراعية وطرق المكافحة والتسميد وأهمية احكام عملية الري وأهم الاصناف الخاصة بكل منطقة حسب السياسة الصنفيه من قبل وزارة الزراعة، كذلك اعداد الارض للزراعة، لافتة إلى استمرار الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي في تقديم التوصيات الفنية والارشادية والتوسع في انتشارها بين الزراع والمربين والاسر الريفية من خلال المبادرات الارشادية مثل مبادرتي : معاك في الغيط، وبنت الريف وغيرها من المبادرات التي تدعم جهود الارشاد الزراعي في التواصل مع المزارعين.



وأكدت رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، أنه تم أيضا إتاحة النشرات الإرشادية للمحاصيل المختلفة، من خلال الباركود، لتسهيل وصول المهتمين اليها، وتعظيم الاستفادة والدعم الفني.

مديريات الزراعة

واوضحت أن تلك الجهود جاءت بالتنسيق بين الباحثين بالمعاهد البحثية والحملات القومية بالمحطات البحثية، والادارات العامة للإرشاد الزراعي بالمحافظات ومتابعي الادارة المركزية للإرشاد الزراعي، فضلا عن مديريات الزراعة والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي.