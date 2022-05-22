مبادرة شباب لتطوير القرى الفقيرة تحت رعاية حياة كريمة.. فيديو

استقبل برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " مجموعة من الطلاب الجامعيين أصحاب مبادرة " بأيدينا نعمرها" لتطوير القرة الفقيرة .

وقال الطالب " شريف حمدي " ، إن جميع الطلاب شاركوا في الأعمال التطويرية التي تمت داخل القرية ، وكان لكل طالب تخصصه الخاص به مثل التصوير والتصميم .

ومن جانبها قالت " ميار طارق " ،إن الفريق قام بعمل بحث قبل النزول للقرى ، وفهم الاحتياجات الأساسية للقرى لتقديم المساعدات .

وأوضحت " سلمى بكير " ، أن التصور كان مختلف عن أرض الواقع من حيث الصعوبة ، والفريق عاين أكثر من قرية في مركز " أطفيح " بالتعاون مع مسؤولي " حياة كريمة " .