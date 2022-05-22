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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكيك بوكسينج يحصد 13 ميدالية في بطولة كأس العالم بتركيا

منتخب مصر
منتخب مصر

حصد المنتخب الوطني للكيك بوكسينج على 13 ميدالية متنوعة خلال منافسات بطولة كأس العالم التي أقيمت في تركيا وشهدت منافسة 43 دولة بواقع 3200 لاعب ليحتل الفراعنة المركز الأول ضمن الدول العربية والإفريقية التي شاركت في المنافسات..

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن بنتائج البعثة المصرية خلال منافسات بطولة كأس العالم تمثلت في الفوز بـ  3 ميداليات ذهبية و 2 فضية و 8 ميداليات برونزية وهي تعد المشاركة الأولى العالمية للمنتخب بعد أن تواجد على صدارة المنتخبات الإفريقية والعربية في البطولة الإفريقية والعربية الأخيرة.

وأشاد صبيح، بأداء لاعبي المنتخب الوطني للكيك بوكسينج حيث أدوا ما عليهم خلال منافسات البطولة وكان من المتوقع حصد المزيد من الميداليات لكن بسبب تعنت التحكيم لصالح اللاعبين الأتراك في بعض المباريات ضاعت على مصر عدد من الميداليات، متابعا أن كما أنه رغم ذلك فإن حصد ذلك الكم من الميداليات في بطولة كأس العالم ينبئ عن ظهور جيل جديد من اللاعبين قادر على التحدي والمنافسة القوية في مختلف البطولات سواء العربية أو القارية والدولية.

وخلال منافسات بطولة كأس العالم فاز الثلاثي حمزة شطا وعمرو عادل ومحمد فاروق بالمركز الأول والميدالية الذهبية، فيما حصد الميدالية الفضية كلا من محمد فاروق وإسراء سليمان، فيما كانت الميداليات البرونزية والمركز الثالث من نصيب عمرو عادل ميداليتين، ويوسف كريم ومحمد مصطفى، ويارا ياسر، محمد ماهر، كريم محمد، فارس ثابت.

وحول باقي نتائج البعثة المصرية حصد المركز الخامس 4 لاعبين وهم محمود عقل، يوسف كريم، جودي نبيل، مونكيا رفعت، وفي المركز التاسع صالح صابر، يوسف توني، سما باسم، سعد أبو السعود، روضة مصطفى، محمد عز الدين، محمود خالد، وفي المركز السابع عشر محمود نبيل.

وشارك المنتخب المصري للكيك بوكسينج ببعثة مكون من 34 لاعب ولاعبة في أول مشاركة عالمية للمنتخب الوطني وعدد من أبطال 6 أندية وهم نادي الإعلاميين ونادي المؤسسة العسكرية بالقاهرة، نادي الغابة ونادي المطرية ونادي بولاق الدكرور ونادي 23 يوليو ومركز شباب السنانية بدمياط ونادي بورسعيد ونادي السلام من محافظة المنوفية.

وقدم صبيح الشكر إلى وفد السفارة المصرية في دولة تركيا برئاسة القنصل رشا الديسطي لدعم بعثة المنتخب الوطني للكيك بوكسينج خلال فترة تواجدها في تركيا وتسهيل كافة الأمور الخاصة بها من أجل توفير كافة سبل الراحة والأمان خلال فترة إقامة البطولة، كما قدم الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمسئولين في الوزارة على تسهيل سفر البعثة المصرية إلى تركيا لخوض منافسات كأس العالم للكيك بوكسينج.

وضمت البعثة المصرية وفد مكون من 34 شخص من المدربين والحكام واللاعبين، وترأس البعثة محمد صبيح، رئيس الاتحاد وزينب مأمون اداري البعثة، مريم يحيي مدربة منتخب مصر للسيدات، عبدالهادى عبدالسلام، مدرب منتخب مصر للرجال، محمد الزعيم بصفته حكم، إسلام أبوقريش بصفته مدرب، وليد ابراهيم بصفته مدرب، محمد نصر زهرانبصفته مدرب، طه حسين محمد بصفته مدرب، محمد سليمان الشبه بصفته مدرب، أحمد حسن بصفته حكم، محمد نصر بصفته حكم، أحمد حسن محمد بصفته حكم.

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للكيك بوكسينج كأس العالم

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