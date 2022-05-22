بتعاكس من البنات أكثر من الرجال.. دارين حداد تكشف تفاصيل ضربها لـ 3 نجوم

كشفت الفنانة دارين حداد، عن العديد من التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية والفنية، وذلك فى عدد من التصريحات التليفزيونية التى أثارت بها حالة من الجدل الواسع.

وقالت دارين حداد، إنها تتعرض الى معاكسات كثيرة وخاصة من جانب الفتيات أكثر من الرجال وأرى أن الزواج شر لابد منه، ولكن لابد أن أختار الشخص الذى يتناسب مع عقلى وتفكيرى وأرفض ذهاب الأفراح بسبب سماعى لكلمة عقبالك.

واضافت دارين حداد : قمت بضرب كريم عبد العزيز بشكل حقيقى في فيلم الفيل الأزرق الجزء الأول حين شاركت في بطولته، ولطفي العبدلي حين شاركت في بطولة مسلسل الجاسوس التونسي، والمدرب الخاص بها أثناء التمرن على البوكس ولم أتاثر بالتنمر على السوشيال ميديا.

دارين حداد

وشاركت دارين حداد رمضان الماضي في بطولة مسلسل بابلو، والذي دارت أحداثه فى إطار اجتماعي حول شخصية بابلو البطل الشعبي الذى يحظى بحب من أهالى منطقته ، حيث يتميز بالجدعنة ومساعدة الآخرين ، كما أنه يملك شركة حراسات خاصة ، مما يجعله يدخل فى العديد من الصراعات ، كما يتناول العمل الجانب العاطفي الذي يجمع بابلو ببطلات العمل.

وضم مسلسل بابلو كوكبة من النجوم على رأسهم الفنان حسن الرداد وأروى جودة و نجلاء بدر وسلوى عثمان وهالة فاخر ومحمود حجازي وعثمان محمد علي ، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي.