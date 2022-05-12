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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دارين حداد: تليفون من حسن الرداد وراء انضمامي لـ بابلو

دارين حداد
دارين حداد

كشفت الفنانة دارين حداد، عن الأسباب التي حمستها للتواجد في مسلسل بابلو الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

 

وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد": وجدت في بابلو عمل متكامل ومناسب لي، وتحمست كثيرا لقصته ولشخصيتي فهى بعيدة عما قدمته من قبل والعمل مع حسن الرداد ممتع.

 

وتابعت: حينما هاتفني حسن كنت خارج مصر فشرح لي الدور وارسل لي الورق وفي وقت قصير عدت إلي مصر للتصوير.

 

وكانت كشفت الفنانة دارين حداد، عن طريقتها للخروج من حصر المخرجين لها في دور الفتاة الجميلة.

 

وقالت في تصريحات لـ"صدى البلد": أحاول دائمًا أن أعمل على الأدوار التي تصلني وأحاول التنوع فلو شعرت أنه عُرض علي دور مشابه لدور سابق قمت به؛ لا أقدمه لتكون رسالة أنني أسعى للتنوع وإثبات موهبتي كممثلة.

وكانت قد التقت عدسة موقع صدى البلد بالفنانة دارين حداد داخل كواليس مسلسل بابلو الذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي.

دارين حداد: أتنوع في أعمالي للهروب من دور الفتاة الجميلة

دارين حداد مع كلبها في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

وتحدثت دارين حداد عن كواليس تواجدها في المسلسل، وكيفية التحضير لشخصيتها، كما كشفت لنا عن الصعوبات التي واجهتها في العمل وكيف تغلبت عليها.

وأوضحت دارين حداد طريقتها في الخروج من حصر المخرجين لها في دور الفتاة الجميلة، كما تحدثت عن تفاصيل أعمالها المقبلة.

واحتفل أبطال وصناع مسلسل بابلو بانتهاء تصوير المسلسل، حيث تواجد كلا من الفنانين: حسن الرداد، أروى جودة، دارين حداد، مصطفى فهمي، وسط أجواء من الفرحة بالنجاح الذي حققه العمل.

 

مصطفى فهمي حسن الرداد مسلسل بابلو الفنانة دارين حداد الصعوبات

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