عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دارين حداد: أتنوع في أعمالي للهروب من دور الفتاة الجميلة

دارين حداد
دارين حداد

كشفت الفنانة دارين حداد، عن طريقتها للخروج من حصر المخرجين لها في دور الفتاة الجميلة.

وقالت في تصريحات لـ"صدى البلد": أحاول دائمًا أن أعمل على الأدوار التي تصلني وأحاول التنوع فلو شعرت أنه عُرض علي دور مشابه لدور سابق قمت به؛ لا أقدمه لتكون رسالة أنني أسعى للتنوع وإثبات موهبتي كممثلة.

وكانت قد التقت عدسة موقع صدى البلد بالفنانة دارين حداد داخل كواليس مسلسل بابلو الذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي.

دارين حداد مع كلبها في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

بفستان قصير ولافت.. دارين حداد تخطف الأنظار بأنوثتها

وتحدثت دارين حداد عن كواليس تواجدها في المسلسل، وكيفية التحضير لشخصيتها، كما كشفت لنا عن الصعوبات التي واجهتها في العمل وكيف تغلبت عليها.

وأوضحت دارين حداد طريقتها في الخروج من حصر المخرجين لها في دور الفتاة الجميلة، كما تحدثت عن تفاصيل أعمالها المقبلة.

واحتفل أبطال وصناع مسلسل بابلو بانتهاء تصوير المسلسل، حيث تواجد كلا من الفنانين: حسن الرداد، أروى جودة، دارين حداد، مصطفى فهمي، وسط أجواء من الفرحة بالنجاح الذي حققه العمل.

مصطفى فهمي مسلسل الفنان حسن الرداد حسن الرداد مسلسل بابلو الفنانة دارين حداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

بعد وفاة مارينا صلاح.. التحقيق في بلاغ ضد مستشفى عيون شهير بالقاهرة

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحيله للتحقيق

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

الجمهور هيرميك بالبيض.. ماذا دفع مجدي الهواري للهجوم القاسي على محمد صلاح ؟

مربوحة تطل بالأبيض.. كيف احتفلت رحمة أحمد بعيد ميلادها ؟

موضوعات متعلقة

كريم قاسم: موسم رمضان كان متنوعا وبه قضايا ثرية

شاهد.. الصور الأولى من زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

غدا.. القاهرة السيمفوني تقدم حفلا على المسرح الكبير

باليه الأوبرا يروي قصة الغجرية كارمن على المسرح الكبير

عمرو دياب يشعل ليل جدة بـ"هتدلع" في آخر حفلات عيد الفطر |صور

صبا مبارك: ما زلت أدرس بعض الأعمال الجديدة التي عرضت علي

اليوم.. تامر عاشور يحيي حفلا في الكويت

ريم مصطفى: أنا مقصرة على السوشيال ميديا ولا أحبها

ترشيحاتنا

أعينوني بقوة.. رسالة عاجلة من وزير الأوقاف للأئمة بعد عودة المساجد لطبيعتها

ميدو يكشف أزمة الزمالك المنتظرة في شهر يونيو

قرار عاجل من الرئيس التونسي بشأن لجنة الانتخابات

الرئيس الأمريكي يوقع على قانون جديد لتسريع المساعدات إلى أوكرانيا

الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. حياة كريمة للعامل وعقوبات تنتظر المخالفين| تفاصيل

ماهو الذنب الذي لا تقبل توبته..وهل أوشك باب التوبة على الغلق؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب الحقيقي وراء غياب ملكة بريطانيا عن افتتاح البرلمان

بعد فوزها بالمركز الأول.. هل أعاق الحجاب زوبا عن احتراف الرقص؟

شاهد| السماء تصطبغ باللون الأحمر في الصين.. والسكان في ذعر

أنس جابر ترفض الخمر على خطى صلاح..وفيفا يغير البروتوكول من أجل الشناوي

فيديو

تعرف على البيانات المطلوبة لتسجيل الملكبة بقانون الشهر العقاري الجديد.. فيديو جراف

تعرف على رد فعل أنس جابر بطلة التنس أثناء تتويجها.. فيديو جراف

لوسي في ندوة صدى البلد: شيلت حواجبي بالموس عشان أظهر زي الشيطان.. كرهت شخصيتي في انحراف.. وأنا صريحة ومبحبش اللون الرمادي

رامي الطمباري لصدى البلد: شعرت بالخوف من شخصيتي بمسلسل انحراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

اﻟﻤﺰﻳﺪ