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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 55 ألف طن قمح محلي لصوامع سوهاج

قمح محلي
قمح محلي

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، إنه تم توريد 54901 طن و257 كيلو قمح محلي، من المُزارعين وتسليمهم إلى صوامع وشون شركة مطاحن مصر العليا والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري.
 

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وأضاف وكيل وزارة التموين لـ"صدى البلد"، أن بيان التوريد ليوم أمس السبت جاء كالآتي:

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Screenshot_٢٠٢٢٠٥٢٢-١٧٣٣٣٦_WhatsApp

وأوضح إبراهيم، أن غرفة العمليات المُشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام تتابع بصفة مستمرة لمواجهة أي مشكلة تُعيق عمليات توريد الأقماح من المُزارعين.

سوهاج قمح توريد كيلو القمح

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