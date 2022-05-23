دونج فينج Venucia Star تستعد للانطلاق داخل السوق المصري.. تفاصيل

تستعد شركة دونج فينج لإطلاق النسخة Venucia Star المرتقبة داخل السوق المصري، بعد أن تداول عدد من موزعي السيارات بعض المواصفات الخاصة بهذه النسخة، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام.

دونج فينج Venucia Star

ترتكز السيارة دونج فينج Venucia Star على جنوط رياضية قياسها 18 او 19 بوصة، مع ابعاد هيكلية بلغت 4691 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1905 مم، و 1706 مم للارتفاع، بالإضافة إلى قاعدة عجلات طولها 2756 مم.

وتظهر السيارة دونج فينج Venucia Star بشبكة أمامية كبيرة الحجم متعددة الفتحات الهوائية، مع مصابيح أمامية حادة المظهر تعمل بتقنية LED، بالإضافة إلى سبويلر خلفي مدبب اعلى منطقة الزجاج الخلفي، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، وفتحة سقف بانوراما.

دونج فينج Venucia Star

وتستمد السيارة دونج فينج Venucia Star قوتها من محرك 1500 سي سي تيربو، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 190 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 260 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء طراز DCT تتكون من 7 سرعات.

ومن خلال هذه القدرات لفنية تتسارع السيارة دونج فينج Venucia Star من نقطة السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 9.9 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 7.4 لتر لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 190 كيلومتر/ الساعة.

دونج فينج Venucia Star

وتضم السيارة دونج فينج Venucia Star عدة تجهيزات ومنها، مثبت سرعة، وشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة، ونظام صوتي وترفيهي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وحساسات ركن، وكاميرا 360 درجة، وحساسات مطر، وزر تفعيل وإيقاف المحرك.

كما تضم السيارة دونج فينج Venucia Star تجهيزات أخرى مثل، مكيف اوتوماتيك ثلاثى المناطق، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وزجاج كهربائي، واضاءة داخلية محيطة، بالإضافة إلى بلوتوث، ومدخل USB و شاجن هواتف لاسلكي، ومراه تعتيم خلفية.