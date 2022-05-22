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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة عاطل هتك عرض طفلة في المعصرة

محاكمة
محاكمة

قررت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة عاطل متهم بهتك عرض طفلة فى المعصرة لجلسة  20 يونيو لورود التقرير الخاص من  مستشفى  الصحة النفسية الخاص بالمتهم مع استمرار حبسه.

عقدت  الجلسة  برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «طارق.ر»، 40 سنة، عاطل بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بهتك عرض الطفلة «ح» بالقوة بأن استدرجها داخل مسكنه واعتدى عليها إلا أن استغاثتها ومناجاتها حالت دون ذلك حال كونها لم تتجاوز الـ18 سنة ميلادية.

وأكدت شهادة «ر.ع»، 62 سنة، بالمعاش أنه إيماء للاستغاثة ومناجاة المجنى عليها هرع رفقة حفيده الطالب للدلوف للشقة محل حدوث الواقعة فوجد المتهم عاريًا متجردًا من ملابسه أمام المجنى عليها فاصطحبهم لديوان الشرطة واتهم المتهم بالتعدى على الطفلة.

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