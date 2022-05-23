أحمد مرتضى: صفقات قوية لفريق الكرة.. وباب الرحيل مفتوح لمن يريد.. فيديو

أعرب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن فخره بفرق ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء، والبطولات التي تحققها الفرق في كل الألعاب.



كما تحدث أحمد مرتضى عن فريق كرة القدم، مؤكدا أنه حتى الآن لم يصل أي خطابات بشأن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، وأن التركيز في الوقت الحالي على بطولة الدوري، مؤكدا: "ننافس على بطولة الدوري ولا نشتت أنفسنا في أي شيء خارج الملعب، أو أي استفزازات من أحداث في مباريات سابقة".



وأضاف: "من يريد الرحيل عن الزمالك لا نمانع ومن يريد الانضمام لأي ناد له مطلق الحرية".



واختتم أحمد مرتضى: "مجلس المستشار مرتضى منصور ضم صفقات قوية في كل الفرق الجماعية .. سينطبق نفس الأمر على فريق كرة القدم".



وأكد أحمد مرتضى منصور أن الموسم الجديد لفريق كرة القدم سيكون مختلف تماما عن الموسم الحالي، متابعا: "أثق تماماً أن هناك أمورا ستختلف في الموسم الجديد.. سنقوم بتجهيز قائمة تليق بأسم الزمالك".



وتابع : "الفريق الحالي معظم عناصره صفقات أبرمها المستشار مرتضى منصور، وسيتم إبرام صفقات أفضل في الموسم الجديد".



واختتم أحمد مرتضى تصريحاته قائلاً: "أبرمنا صفقات متميزة في ألعاب الصالات، ولا أعتقد أن هناك صعوبة في تكرار الأمر مع فريق كرة القدم كما فعلنا، لا يوجد صعوبة في الأمر".