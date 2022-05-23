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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الري بسوهاج: الانتهاء من تبطين 75 ترعة بنسبة 100%| فيديو

مشروع تبطين الترع
مشروع تبطين الترع بسوهاج

قال المهندس مجدي إبراهيم ، وكيل وزارة الري بمحافظة سوهاج ، إن الهدف من المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع هو الحفاظ على حصة مصر المائية ، موضحا أن مصر حصتها ثابتة من المياه ، وعدد السكان كبير، وبالتالي المشروع يساهم في تقليل الماء المهدر في شبكات الترع .

وأوضح المهندس مجدي إبراهيم ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن مصر تتعامل حاليا مع سياسية الندرة في استخدام المياه ، وبالتالي يجب أن يتكاتف الشعب والدولة للحفاظ وترشيد استهلاك المياه .

وفيما يخص أعمال تبطين الترع بالمحافظة ، أشار " إبراهيم " ، إلى أن المحافظة عملت على 135 ترعة بإجمالي أطوال تصل لـ 541 كيلو مترا و 107 ألف فدان ، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تبطين 75 ترعة بنسبة 100 % ، وجار العمل على 110 ترعة ، موضحا أن اجمالي الأطول التي تم الانتهاء منها هي 337 كيلو بتكلفة مليار و 86 مليون جنيه .

ولفت " إبراهيم " ، إلى أن خطة الانتهاء من تطوير الترع مستمرة حتى 2024 ، ولكن هناك تسابق مع الزمن للانتهاء من المشروع ، والصول للهدف المنشود .

الري سوهاج محافظة سوهاج توك شو المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري

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