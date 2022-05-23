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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد البلتاجي في الاختيار 3| هشام إسماعيل: نفسي أجسد شخصية أبو لهب

هشام اسماعيل
هشام اسماعيل

يتمنى الفنان هشام إسماعيل تقديم شخصيات أبو لهب والرئيس حسني مبارك والرئيس جمال عبد الناصر وذلك بعد تقديمه دور محمد البلتاجي عضو جماعة الإخوان الإرهابية ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3.

وقال هشام إسماعيل في تصريحات تليفزيونية : أرغب في تجسيد بعض الشخصيات التاريخية المهمة في عمل فني، مثل شخصية الرئيس الراحل حسني مبارك، أو الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، أو أبو لهب، وذلك بعد تقديمه شخصية البلتاجي في مسلسل الاختيار 3.

وفي سياق مختلف، تحدث هشام إسماعيل عن نجاح دوره في الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي قائلا: شخصية فزاع لابساني لحد دلوقتي واتحمست لمسلسل الكبير أوي فور رؤيتي للسيناريو، وكنت متوقع نجاح العمل من أول حلقة بسبب تشوق الجمهور للمسلسل.

وأوضح هشام إسماعيل : أن" أهم مسلسل كوميدى جرى تقديمه فى مصر، وحماسهم هذا دفعنى للمشاركة فى الجزء السادس، مشدداً على أن جميع طاقم العمل كانوا يذهبون لتجسيد الشخصيات في جو ملئ من المرح والترفيه والسعادة، مضيفاً أن الكبير مسلسل بركة وتجاوز المنافسة وأصبح طقس من طقوس المصريين خلال شهر رمضان المبارك".

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وأشاد إسماعيل بتفاعل الجمهور فى مصر والوطن العربى و«واضح إن شخصية فزّاع لابسانى حرفيًا».

ووجه إسماعيل لوم لـ "مسؤولي مهرجان المزاريطة الدولي، لدى اعتراض شديدة جدا على إدارة المهرجان، مازحاً إزاي يتركوها في يد خبرتها قليلة مثل مربوحه".

وسخر على الهواء قائلا "عندنا في المهرجان مشروبات  غير موجودة في أي مهرجان فني آخر، مثل حمص الشام وقصب ".

حسني مبارك مسلسل الاختيار الرئيس جمال عبد الناصر هشام اسماعيل الفنان هشام إسماعيل Arts Entertainment

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