هشام إسماعيل: روح أحمد مكي من أهم أسباب نجاح مسلسل الكبير

كشف الفنان هشام إسماعيل سر نجاح مسلسل الكبير، بسبب روح الفنان أحمد مكي ، والمساحة التى يعطيها للمواهب داخل العمل الفني.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة "ETC "، مساء اليوم الأحد ، أن" أهم مسلسل كوميدى جرى تقديمه فى مصر، وحماسهم هذا دفعنى للمشاركة فى الجزء السادس، مشدداً على أن جميع طاقم العمل كانوا يذهبون لتجسيد الشخصيات في جو ملئ من المرح والترفيه والسعادة، مضيفاً أن الكبير مسلسل بركة وتجاوز المنافسة وأصبح طقس من طقوس المصريين خلال شهر رمضان المبارك".

وأشاد إسماعيل بتفاعل الجمهور فى مصر والوطن العربى و«واضح إن شخصية فزّاع لابسانى حرفيًا».

ووجه إسماعيل لوم لـ "مسؤولي مهرجان المزاريطة الدولي، لدى اعتراض شديدة جدا على إدارة المهرجان، مازحاً إزاي يتركوها في يد خبرتها قليلة مثل مربوحه".

وسخر على الهواء قائلا "عندنا في المهرجان مشروبات غير موجودة في أي مهرجان فني آخر، مثل حمص الشام وقصب ".

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