توافد أعضاء الجمعية العمومية على انتخابات اتحاد كتاب مصر للإدلاء بأصواتهم.. صور

بدأ منذ قليل توافد أعضاء الجمعية العمومية لـ اتحاد كتاب مصر على مقر الاتحاد، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الإدارة لعام 2026، وسط أجواء اتسمت بالتنظيم والإقبال الملحوظ منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت.

وشهدت عملية تسجيل الحضور تيسيرات واضحة للأعضاء، حيث جرى تخصيص لجان منظمة لتسهيل إجراءات الدخول والتصويت، مع الالتزام بكافة الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، ويأتي ذلك في ظل تنافس قوي بين 85 مرشحًا يسعون للفوز بـ30 مقعدًا داخل مجلس إدارة الاتحاد، ما يعكس حيوية المشهد الثقافي وحرص الكتاب على المشاركة في اختيار ممثليهم.

وأكد عدد من أعضاء الجمعية العمومية أن المشاركة في الانتخابات تمثل استحقاقًا مهمًا لتعزيز دور الاتحاد في الدفاع عن قضايا الكُتاب، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم، مشيرين إلى أهمية ضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة التحديات التي تواجه الوسط الثقافي.

كما حرصت اللجنة المشرفة على الانتخابات على توفير أجواء شفافة تضمن نزاهة العملية، مع متابعة دقيقة لسير التصويت، تمهيدًا لبدء فرز الأصوات فور إغلاق اللجان في الموعد المحدد.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة زيادة في أعداد الحضور، خاصة مع توافد الأعضاء من مختلف المحافظات، للمشاركة في هذا الحدث الذي يُعد من أبرز المحطات التنظيمية داخل الاتحاد، ويعكس مدى اهتمام المثقفين بالمشاركة في صنع القرار داخل كيانهم النقابي.