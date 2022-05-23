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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: هيكلة الموازنة العامة ضرورة للتعامل مع مستجدات الأزمة الراهنة

عصام هلال
عصام هلال

قال النائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية اكتسبت خبرات في التعامل مع الازمات ، وذلك بعد مرور العالم بعدد من الازمات والكوارث المتتالية بدءا من ازمة كورونا ومرروا بالأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.

ونوه هلال خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" بأن الاقتصاد المصري تعامل بشكل مرن مع هذه الازمات، منوها بأن السبب في ذلك هو برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته الدولة عام 2016 بشكل مكنها من المرونة في التعامل مع أي أزمة تقابلها.

ولفت النائب هشام هلال إلى أن هيكلة الموازنة العامة للعام المالي المقبل، تأتي تباعا لما نشهده من الازمات العالمية والتحديات المتلاحقة ، الامر الذي يتطلب حلولا فعالة تحقق الانضباط المالي الكامل في الانفاق وتنظيم الأولويات .

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن ما نمر به من متغيرات متتالية، يتطلب ان تكون الموازنة المالية لهذا العام القادم الأعلى انفاقا.

مجلس الشيوخ الإصلاح الاقتصادى برنامج الاصلاح الاقتصادي الدولة المصرية الإقتصاد المصرى

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