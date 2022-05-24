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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 15 ألف طن قمح لصومعة الحمام بمطروح

صومعة الغلال
صومعة الغلال

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ارتفاع نسبة توريد القمح لصومعة الشمامة بمدينة الحمام بالمحافظة.
وأضاف محافظ مطروح، أن إجمالي ما تم توريده حتى اليوم الثلاثاء من القمح بلغ 15 ألف طن وذلك  منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي 2022.

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واشار إلي انتظام سير عملية التوريد دون معوقات وذلك تحت إشراف لجنة متابعة ورقابة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الزراعة، مع  توقع زيادة الكمية الموردة من المحافظة ، بعد زيادة عدد لجان الاستلام بالصومعة  والتيسيرات التى قدمتها الدولة  للموردين.


وأوضح  المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الإقماح وأنها لا تدخر جهدًا في تقديم كامل الدعم للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم وإن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام  يعد موسمًا استثنائيًا مع  تضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد واستقبال القمح، وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظًا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها .


وشدد على ضرورة اتباع كل إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح. مع أهمية توعية المزارعين بذلك  للحفاظ على جودة القمح المورد .


و وجه محافظ مطروح الشكر  لمزارعى مطروح ولجهود فريق لجنة الفرز  والاستلام وتعاونها و المكونة من أعضاء من مديرية  التموين  والزراعة وهيئة سلامة الغذاء  وجمعية القبانية ( الموازين)  ومدير  الصومعة   مؤكدًا على  أهمية  تجميع القمح والاستفادة التى ستعود بالخير  على المواطن من توفير رغيف الخبز وحماية الأمن الغذائي لمصر.
 

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