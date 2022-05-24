نائب: نطالب بتعديل بعض إجراءات قانون التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

قال النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وزارة التنمية المحلية تتحمل الجزء الأكبر من المسئولية باعتبارها مسئولة عن الكثير من التفاصيل المتعلقة بالمحليات.

وأضاف وفيق عزت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية ام بي سي مصر"، أنه نطالب بتعديل بعض إجراءات قانون التصالح في مخالفات البناء للتسهيل على المواطنين.

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن وزير التنمية المحلية وعدنا بتعديل قريب لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وأشار وفيق عزت إلى أنه لا يستطيع أي مواطن أن يقوم ببناء “جبانة”، بحجة التعدي على الأراضي الزراعية ونحتاج الى تعديل في ذلك .