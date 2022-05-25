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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر مرموش: اختيار كيروش فاجأني والشناوي أول من دعمني في منتخب مصر|فيديو

صدى البلد

كشف عمر مرموش نجم منتخب مصر الوطني ولاعب فولفسبورج المعار لشتوتجارت الألماني، كواليس مشاركته الأولى مع الفراعنة تحت قيادة كارلوس كيروش والتي شهدت تألقه بتسجيله لهدف خلال مواجهة ليبيا.

قال مرموش في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مشاركتي كأساسي في أول مباراة لي مع كارلوس كيروش كانت مفاجأة، وفي الوقت ذاته كنت أنتظر تلك المشاركة بناء على ما قدمته في الدوري الألماني". 

أضاف: "كنت أتدرب جيدا مع فريقي لكي أحصل على فرصة مع منتخب مصر". 

وعن استقباله في منتخب مصر قال: "فتوح وعبد المنعم وزيزو إمام عاشور، كنت على معرفة كبيرة بهما، وبمجرد وصولي كان الثنائي معي، ولكن عندما كنت في حافلة المنتخب كنت أستمع إلى الأغاني بمفردي فتحدث معي محمد الشناوي حارس الأهلي، وهو ما جعلني أنضم للاعبين بشكل أكبر من خلال التواصل معه والحديث معه، خاصة أنني صغير في السن وليس لدي خبرات دولية كافية، لذلك كان حديث الشناوي نقطة فارقة معي". 

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