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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح: جار تسوية وتجهيز الشواطئ استعدادا للصيف

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الاجتماع

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حرصه على تحقيق المنفعة العامة لمحافظة مطروح وشبابها خاصة مع الاعداد لاستقبال موسم الصيف السياحى لهذا العام ٢٠٢٢.

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جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح لعدد من ممثلي الشباب المستفيدين من تراخيص استغلال الشواطئ خلال موسم الصيف بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح، والأستاذ رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح وعدد من عمد مطروح.


كما أكد محافظ مطروح تقديم كافة التيسيرات المتاحة بما يوفر عائدا اقتصاديا ويحقق مزيدا من فرص العمل لأبناء المحافظة، مع الترحيب بكافة مقترحات الشباب بما يعمل على تحقيق موسم سياحي ناجح.


ووافق محافظ مطروح على تخفيض مبلغ الإنقاذ من ٦ آلاف إلى ٣ آلاف للرخصة، مشيرا إلى أنه جار حاليا أعمال تسوية رمال الشواطئ ورفع كفاءة الكورنيش ودعم الشواطئ بدورات مياه بالإضافة إلى تطوير الدورات القديمة.

 

وأوضح محافظ مطروح أهمية الاستفادة من موسم الصيف مع حسن التعامل مع المصطافين ومساعدة جهود المحافظة في أعمال النظافة والتنظيم بالشواطئ.

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