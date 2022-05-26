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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير إماراتي: نتوقع زيادة حجم التجارة مع إسرائيل إلى 2 مليار دولار في 2022

صدى البلد

قال وزير التجارة الخارجية الإماراتي د. ثاني أحمد الزيودي في لقاء خاص مع CNBC عربية، إن التجارة الخارجية للدولة نمت 27% في 2021  مقارنة بعام 2019 قبل جائحة كورونا لتصل إلى 1.9 تريليون درهم.

وكشف الزيودي في لقائه مع CNBC عربية إن بلاده وقعت اتفاقية شراكة شاملة مع الهند بدأ تنفيذها في مايو الجاري، ومن المتوقع أن تضيف الاتفاقية 1.7% للناتج المحلي الإماراتي خلال 10 سنوات القادمة، مشيراً إلى أن الهند هي ثاني شريك اقتصادي غير نفطي مع الإمارات بحجم تجارة يبلغ 43 مليار دولار.

وأعلن وزير التجارة الخارجية الإماراتية  في حديثه مع CNBC عربية عن توقيع اتفاق للتجارة الحرة مع إسرائيل قريبا إضافة إلى كورومبيا وإندونيسيا.

وتسمح اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل للشركات الإماراتية بالدخول في المناقصات الحكومية وعقود المشتريات كما يضع قدماً لها في قطاع الخدمات الإسرائيلي.

وبحسب الوزير الإماراتي من المتوقع أن يرتفع حجم التجارة بين بلاده وإسرائيل إلى 2 مليار دولار في 2022 مقارنة مع 1.4 مليار دولار في 2021.

وعن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، أوضح الزيودي أن بلاده أوقفت بداية بعض الاستثمارات في روسيا نتيجة الحرب، مشيرا أن بلاده ملتزمة بالاتفاقات الدولية فيما يخص الجانب الروسي.

 

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