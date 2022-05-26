طلقة خرطوش تقتل شابا أثناء حفل خطوبته.. ما القصة .. فيديو جراف

لقي شاب مصرعه بمنطقة العجمي غربي الإسكندرية ، إثر بإصابته بـ طلقة خرطوش طائشة أثناء الاحتفال بخطوبته .

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية ، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من مستشفى مبرة العصافرة غرب يفيد وصول شاب في حالة حرجة مصاب بطلق خرطوش، وتوفي بعد نقله بدقائق.

الإسباني

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى المشار إليه، وتبين وفاة «مصطفى مجدي»، وشهرته «الأسباني»، 21 عاما، حلاق، إثر إصابته بطلق ناري.

وبسؤال أسرته، أقر أفراد الأسرة أن المجني عليه كان يحتفل رفقة أقاربه وأصدقائه أمام كوافير بمنطقة أبو يوسف بدائرة قسم الشرطة، استعدادًا لاصطحاب عروسته للاحتفال بخطوبتهما.

ولمعرفة تفاصيل مقتل شاب أثناء الاحتفال بخطوبته في الإسكندرية.. تابع الفيديو جراف التالي:



