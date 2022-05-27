وزير قطاع الأعمال: السيارة الكهربائية الصينية جيدة ومجربة في الأسواق

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ؛ إن شركة النصر التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية تابعة للوزارة اضطرت لإلغاء مذكرة التفاهم ؛ موضحا أنه بعد إنتقاء سيارة صينية الصنع حاولنا الإتفاق معهم لكن كان الإتفاق ظالم للجانب المصري فقررنا فسخ العقد .

أضاف هشام توفيق خلال مداخله هاتفية على قناة النهار في برنامج آخر النهار مع الإعلامي تامر أمين أنه تم التعاقد مع شركة صينية أخرى وذلك بعد تكليف إستشاري ألماني للبحث عن سيارة مناسبه للسوق المصري في العالم كله وتم الإتفاق على المواصفات المطلوبة .

أوضح وزير قطاع الأعمال؛ أنه منذ ثلاثه شهور تم التعاقد مع هذه الشركة والعقود النهائية في شهر يوليو مع طمأنة الناس أن السيارة الكهربائية جيده ومجربة في الأسواق ؛ موضحا أن تم الاتفاق مع شركة وطنية على تصنيع السيارة على خطوط إنتاجهم على علامة النصر وستطرح السيارات في الربع الثالث من 2023 .