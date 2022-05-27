اعتداء على ممرضة في مستشفى بالمجاردة بالسعودية.. والجهات الأمنية تقبض على الجاني

تسبب مقطع فيديو تم تداوله خلال الساعات الأخيرة في السعودية، في غضب كبير في البلاد، يظهر فيه اعتداء شخص على ممرضة، داخل منشأة صحية.

ويظهر في الفيديو، ومدته 6 ثوان فقط، شخص يسحل ممرضة لعدة أمتار على أرض المستشفى.

وتصدر هاشتاج #اعتداء_مواطن_على_ممرضه_سعوديه ، موقع تويتر؛ بعد انتشار الفيديو، حيث طالب مغردون بإنزال أقصى العقوبات بالفاعل.

وشارك سعوديون، تغريدات، تشير إلى أن الاعتداء على ممارس صحي لفظيا أو جسديا؛ يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال.

وفور انتشار الهاشتاج، أعلنت شرطة منطقة عسير، إلقاء القبض على المواطن الذي ظهر في مقطع الفيديو وهو يعتدي بالضرب على الممرضة، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وقالت الشرطة، إن الحادثة وقعت في أحد مستشفيات محافظة المجاردة في أقصى غرب السعودية.

وأكدت شرطة عسير، إيقاف الجاني، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ولم تكشف الشرطة تفاصيل إضافية توضح السبب وراء حادثة الاعتداء على الممرضة.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب وجه بإيقاف شخص اعتدى على إحدى الممارسات الصحيات، في أثناء تأديتها لعملها في مستشفى في محافظة المجاردة، واستيفاء إجراءات التحقيق بحقه تمهيدا لإحالته إلى المحكمة المختصة موقوفاً.

وشدّد المصدر على أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف .

وأكد أن النيابة العامة توفر الحماية الجنائية للموظف العام أثناء ممارسته لأعماله وفقا لاختصاصها والأنظمة المعنية، وأنها لن تتوانى عن المطالبة بالعقوبات المشددة والمغلظة لكل من يعتدي عليهم.