أسامة ربيع: لولا دور الشهداء وتضحياتهم الغالية لما حفرت قناة السويس

عرض برنامج صباحك مصرى، والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، تقريرا رصد تفاصيل تنظيم قناة السويس احتفالية خاصة لأسر شهداء الجيش والشرطة .

وعبر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، عن سعادته من اطلاق هذه الاحتفالية خلال كلمته بالإحتفالية قائلا : " لولا دور الشهداء وتضحياتهم الغالية لما كانت حفرت قناة السويس"، موجها التحية لزوجات الشهداء لدورهم العظيم فى تربية الأبناء والأحفاد ، التغلب على المصاعب " .

يذكر أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قد صرح مؤخرا خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد اليوم لمناقشة مشروع موازنة الهيئة عن السنة المالية 2022/2023 صرح أن قناة السويس القديمة كان مشروع قومى استغرق تنفيذه نحو 10 سنوات واستشهد خلاله 120 ألف شخص، لافتا إلى أن الحفر تم بأدوات بدائية، موضحا أنها سميت بقناة السويس لأنه لم يكن هناك مدينتى بورسعيد والإسماعيلية .