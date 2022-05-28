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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عودة أبو جبل.. فيريرا يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

الزمالك
الزمالك

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة الإسماعيلي في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز والتي تنطلق في السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي.


ويضم التشكيل كلا من:
محمد أبوجبل في حراسة المرمى.
الدفاع: محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش وعبدالله جمعة وحازم إمام.
الوسط: إمام عاشور ومحمد أشرف روقا وأحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم أوباما.
الهجوم: أشرف بن شرقي.


ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الشافي وإسلام جابر ومحمد أوناجم وسيد عبد الله وسيف جعفر ويوسف أسامة وعمر السعيد.

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