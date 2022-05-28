نستهدف توزيع منضبط للعمران.. السجيني: التصالح في مخالفات البناء قانون إصلاحي

قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يعتبر قانون إصلاحي، مضيفا:" تحدثنا منذ البداية أن القانون يتعرض للكثير من التعديلات أثناء التطبيق".

وأضاف أحمد السجيني في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" نستهدف التوزيع المنضبط للعمران في مصر على كافة مساحة الجمهورية ".

وتابع أحمد السجيني :" لابد من تشكيل وعي لدى المشرع والمنفذين في سهولة منح التراخيص في ظل منع التعدي على الأراضي ".

وأكمل احمد السجيني :" نلتزم بوعدنا بالوقوف في صف المواطن الذي يعتبر صف الدولة".

ولفت أحمد السجيني :" 2.8 مليون طلب تصالح وما تم البت فيه حتى الآن حوالي 60 ألف طلب فقط "، مضيفا:" من الضروري استكمال النظر في باقي الـ 2.8 مليون طلب تصالح ".