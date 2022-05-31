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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض نقص أيونات الصوديوم في جسم الإنسان

نقص الصوديوم
نقص الصوديوم

 تعتبر المعادن من المكونات الأساسية للكائنات الحية وبشكى خاص الإنسان، فهي تدخل في تركيب كافة أجهزة الجسم، كما تساهم المعادن بالتنسيق بين أجهزة الجسم المختلفة وتساعدها بالقيام بوظائفها بالشكل الصحيح، كما أظهرت الأبحاث الطبية أن هناك معادن ذات أهمية أكبر من غيرها وذلك بالنظر للدور الذي تقدمه.

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أعراض نقص أيونات الصوديوم 

 

الشعور بصداع قوي وبشكل مستمر حتى في حال تناول المسكنات.
تعرض المريض إلى نوبات متكررة من الصرع، علمًا أن المريض لم يعاني من الصرع من قبل.
تناقص معدلات الإدراك والوعي الذهني لدى المريض بشكل ملحوظ.
تعرض المريض لموجات متكررة من التشنجات العضلية.
الغثيان والدوار المترافق مع القيء.
دخول المريض في حالات من الغيبوبة المتقطعة.
الشعور بالوهن والتعب المستمر على الرغم من عدم قيام المريض ببذل أي مجهودٍ يذكر.
إحساس المريض بالبرد الشديد وخصوصًا في أصابع الأطراف، حيث يقل شعور المريض في أطرافه.
تعرض المريض لحالات من الاختلاج.

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