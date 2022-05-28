عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تصيب الأطفال.. أستاذ علم أحياء يوضح أعراض إنفلونزا الطماطم.. فيديو

إنفلونزا الطماطم
إنفلونزا الطماطم

قال الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية للعلوم، إن فصل الربيع يعرف دائما بأنه فصل انتشار الفيروسات.

 

وأضاف "الأفندي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بانوراما"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "جسم الإنسان يصبح أكثر عرضة للأمراض الفيروسية والجرثومية خلال فصل الربيع"، لافتا: "دائما تظهر أمراض كثيرة في فصل الربيع".

 

وأوضح الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية للعلوم،: "الأمراض تصيب جسم الإنسان خلال فصل الربيع بسبب ضعف مناعة الشخص، وذلك لأن أضعف مناعة تحدث للشخص تكون في شهر أبريل ومايو".

 

وأشار الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية للعلوم،: "انتشار مرض جدري القرود كان مفاجئ، وللأسف منظمة استهترت بهذا المرض"، موضحا: "مرض إنفلونزا الطماطم يعدي الأطفال بشكل عام، وسمي بهذا الاسم لأن أحد أعراضه حساسية على الجسم على تشبه الطماطم، وهو مرض يصيب الأطفال من سنة إلى 5 سنوات، ويؤدي إلى حساسية شديدة على جسم الإنسان، وسعال وجفاف بالجسم".

الفيروسات الفيروس إنتشار الفيروس فصل الربيع جسم الإنسان فضائية اكسترا نيوز مرض جدري القرود جدري القرود انفلونزا أنفلونزا الطماطم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علاقة عاطفية وراء الجريمة.. ضبط مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

سعر الدولار يرتفع 32 قرشا مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع

فلوس ببلاش.. خلل بماكينة صراف آلي يمنح مواطني الأقصر ضعف المبلغ المسحوب

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

الوداع عقب نهائي دوري الأبطال.. ساديو ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

عملية نصب على مصطفى قمر ومحامي الفنان يكشف التفاصيل .. مستندات 

الليلة بـ 1000 جنيه.. ضبط عاطل يدير شقة لممارسة الرذيلة في الغردقة

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

ترشيحاتنا

بعد قتل 21 شخصا.. طفلة تكشف تفاصيل مروعة عن مجزرة تكساس.. شاهد

بوسي تقطع شهر العسل لتحيي حفل زفاف ابنة مدحت العدل

هل صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق حاضرا أم قضاء؟.. لها 5 أوقات

وثائق تفضح جرائم تعذيب مسلمي الإيجور في الصين

وانشطن وسيول وطوكيو يدينون بشدة تصرفات كوريا الشمالية

محمد رمضان لـ عريس ابنة مدحت العدل: بوصيك عليها الغالية بنت الغالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاول لمس ساقها.. شابة تنقض على متحرش وتبرحه ضربًا في البرازيل|شاهد

هيلين ميرين ترقص مع آندي ماكدويل على السجادة الحمراء لمهرجان كان

قبل استشهاده.. وصية مؤلمة لطفل فلسطيني تهز القلوب

سكودا تنفي الشائعات: لا نفكر في إيقاف تصدير سياراتنا إلى مصر

فيديو

اكتشاف كوكب عملاق يشبه الأرض.. ما قصته| فيديو جراف

كواليس القبض على مدير مدرسة بسبب تسريب مادة الدراسات إلى أحد أقاربه..فيديوجراف

رد لاعبي ليفربول على محمد صلاح بشأن الثأر من ريال مدريد| فيديو جراف

موتوا بغيظكم .. سبب خلاف ابنة فيروز مع إليسا |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ