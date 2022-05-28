تصيب الأطفال.. أستاذ علم أحياء يوضح أعراض إنفلونزا الطماطم.. فيديو

قال الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية للعلوم، إن فصل الربيع يعرف دائما بأنه فصل انتشار الفيروسات.

وأضاف "الأفندي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بانوراما"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "جسم الإنسان يصبح أكثر عرضة للأمراض الفيروسية والجرثومية خلال فصل الربيع"، لافتا: "دائما تظهر أمراض كثيرة في فصل الربيع".

وأوضح الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية للعلوم،: "الأمراض تصيب جسم الإنسان خلال فصل الربيع بسبب ضعف مناعة الشخص، وذلك لأن أضعف مناعة تحدث للشخص تكون في شهر أبريل ومايو".

وأشار الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية للعلوم،: "انتشار مرض جدري القرود كان مفاجئ، وللأسف منظمة استهترت بهذا المرض"، موضحا: "مرض إنفلونزا الطماطم يعدي الأطفال بشكل عام، وسمي بهذا الاسم لأن أحد أعراضه حساسية على الجسم على تشبه الطماطم، وهو مرض يصيب الأطفال من سنة إلى 5 سنوات، ويؤدي إلى حساسية شديدة على جسم الإنسان، وسعال وجفاف بالجسم".