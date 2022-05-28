أخبار التوك شو.. تكاليف فريضة الحج 2022.. حسام موافي يكشف أعراض الذبحة الكاذبة.. كواليس عودة حسن شاكوش للغناء

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، عدداً من الأخبار العاجلة والقضايا الهامة التي تخص عدد كبير من القراء، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:



نصف مليون جنيه حسب الإقامة .. اِعرف تكاليف فريضة الحج 2022 |فيديو

كشف محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، أن الحج العام الجاري 2022 يأتي في ظروف استثنائية وخاصة أنه أول حج بعد جائحة كورونا.

وزير الخارجية التركي: نسعى لتحسين العلاقات مع مصر والسعودية.. فيديو

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أعلن عن سعي بلاده لتحسين علاقاتها مع مصر والسعودية.



الموسيقيين: لجنة النقابة ستجتمع الأسبوع المقبل لبحث عودة شاكوش.. فيديو

قال المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، إن حمو بيكا تقدم للحصول على تصريح سنوي بعد دخول الاختبارات ولكنه لم ينجح في ذلك وبناء عليه لم يحصل على هذا التصريح، ولكنه حصل على تصريح مؤقت فقط.

تصيب السيدات وتستغرق ساعات .. حسام موافي يكشف أعراض الذبحة الكاذبة |فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أسباب آلام الصدر القلبية.

وقال موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة “صدى البلد” «القلب يسبب 6 آلام للصدر، لكل منها مواصفات خاصة، بينها الذبحة الكاذبة التي تصيب السيدات أكثر من الرجال»، متابعا «فيه ناس فاكرة الستات ضعيفة، لكن القرآن قال وليس الذكر كالأنثى، وهو ما يعني أن الأنثى أقوى، كون حرف الكاف في التشبيه يأتي قبل الأقوى».



الفتاة الصومالية.. محامية: القتل العمد للدفاع عن النفس أباحه القانون |فيديو

كشفت دينا المقدم، محامية، مفاجآت في قضية الفتاة الصومالية المتهمة بقتل سائق توك توك.

قالت المحامية: “إن الفتاة اضطرت آسفة للدفاع عن نفسها للقتل .. والدفاع الشرعي عن النفس له شروط خاصة اذا ما وصل إلى حد القتل.. حيث يجب أن يكون المكان من الصعب الوصول من خلاله إلى الشرطة أو الجهات المعنية أو أى شخص يحميني”.

تقدم بتظلم منذ شهر.. كواليس عودة حسن شاكوش للغناء

قال المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، إن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش تقدم في وقت سابق لاختبارات نقابة الموسيقيين، وحصل من خلالها على تصريح عمل سنوي بالغناء بعد اجتيازه للاختبارات، وبناء عليه كان يمارس الغناء.

باكيًا .. مساعد سمير صبري يروي كواليس الساعات الأخيرة في حياته |فيديو

روي عيد مساعد الفنان سمير صبري، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته، مؤكدا الفنان الراحل كان شخص حنين مع كل الناس ومعي.

وقال عيد، في حوار مع الإعلامية ايمان ابو طالب، مقدمة برنامج بالخط العريض، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، اديته العلاج بتاعه الساعة عشرة صباحا، بعد أن أتيت له، وبعدها جلس مع بعض الأصدقاء، مضيفا أنه بعد أن ذهب الأصدقاء جلس لقراءة القرآن الكريم حتى موعد أذان الفجر وبعدها صلى الفجر.

حسام موافي محذرا : الحموضة قد تكون عرضا للذبحة الصدرية .. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن آلام الصدر لا تقتصر على الذبحة الصدرية فقط، قائلا «ممكن يبقى موضوع هايف، لكن الأفضل زيارة طبيب حال الشعور بأي آلام في الصدر».

التعليم العالي: 11 جامعة أهلية منتظر دخولها الخدمة خلال سبتمبر 2022.. فيديو

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك 4 جامعات أهلية دولية جديدة دخلت الخدمة وهي جامعة العلمين والمنصورة الجديدة والجلالة، مشيرا إلى أن هناك 11 جامعة أهلية منتظر دخولهم الخدمة خلال شهر سبتمبر القادم.

دايما أبوابها مفتوحة أمامنا.. مصطفى بكرى يوجه رسالة للحكومة بشأن الأشقاء الليبيين

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن العديد من الأشقاء العرب، مثل الليبيين والعراقيين والسوريين لجأو إلى مصر بعد الحروب التى حدثت فى بلدانهم.