الفتاة الصومالية.. محامية: القتل العمد للدفاع عن النفس أباحه القانون |فيديو

كشفت دينا المقدم، محامية، مفاجآت في قضية الفتاة الصومالية المتهمة بقتل سائق توك توك.

قالت المحامية: “إن الفتاة اضطرت آسفة للدفاع عن نفسها للقتل .. والدفاع الشرعي عن النفس له شروط خاصة اذا ما وصل إلى حد القتل.. حيث يجب أن يكون المكان من الصعب الوصول من خلاله إلى الشرطة أو الجهات المعنية أو أى شخص يحميني”.

وأضافت “المقدم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أنه من ضمن الشروط أيضا حمل الطرف الآخر لسلاح والتعرض لخطر جسيم لا يمكن التخلص منه، معقبة: “هذين الشرطين متواجدين فى تلك القضية.. وهي نفس حيثيات فتاة العياط بالضبط”.

وتابعت أن النيابة قد أخلت سبيلها لأنها طفلة تبلغ من العمر 15 عاما، إضافة إلى ذهابها للشرطة وإعترافها بقتله، لافتة: “إخلاء النيابة سبيلها لا يعني البراءة ولكن هي مازالت على ذمتها.. وهناك حالة لرفض إخلاء سبيل المتهم وهي أن يغير الأدلة الموجودة أو الهروب”.

وأفادت: “أمس تواصلت مع السفارة الصومالية ولم يكن لديهم علم بالموضوع.. وبالتالي النيابة اتخذت قرار إنساني من الدرجة الأولي وثانيا قانوني لأنه لا يوجد أى شئ تستطيع أن تقوم به الفتاة غير ذلك.. ونحن الآن فى حالة القتل العمد للدفاع الشرعي عن النفس وهذا أباحه القانون وهو مشروط".