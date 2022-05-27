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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الموسيقيين: لجنة النقابة ستجتمع الأسبوع المقبل لبحث عودة شاكوش.. فيديو

حسن شاكوش
حسن شاكوش

قال المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، إن حمو بيكا تقدم للحصول على تصريح سنوي بعد دخول الاختبارات ولكنه لم ينجح في ذلك وبناء عليه لم يحصل على هذا التصريح، ولكنه حصل على تصريح مؤقت فقط.

 

وأضاف أحمد رمضان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خط أحمر”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه لا يحق لحمو بيكا التقدم لاختبارات النقابة مرة أخرى إلا بعد مرور سنة من آخر مرة تقدم فيها للاختبارات.

 

وتابع  سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، أن  مؤدي المهرجانات حسن شاكوش تقدم في وقت سابق لاختبارات نقابة الموسيقيين، وحصل من خلالها على تصريح عمل سنوي بالغناء بعد اجتيازه للاختبارات، وبناء عليه كان يمارس الغناء.

 

وأشار أحمد رمضان إلى ان حسن شاكوش قدم تظلم الشهر اللي فات وكان مجلس النقابة منعقد وقتها، لكن جدوله كان مزدحم بشكل كبير، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة المشكلة من النقابة الأسبوع الجاري للنظر في تظلم شاكوش لعودته للغناء من عدمه".

 

المهرجانات حمو بيكا الموسيقى نقابة المهن الموسيقية اختبارات

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