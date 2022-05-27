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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تصيب السيدات وتستغرق ساعات .. حسام موافي يكشف أعراض الذبحة الكاذبة |فيديو

صدى البلد

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أسباب آلام الصدر القلبية.

وقال موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة “صدى البلد” «القلب يسبب 6 آلام للصدر، لكل منها مواصفات خاصة، بينها الذبحة الكاذبة التي تصيب السيدات أكثر من الرجال»، متابعا «فيه ناس فاكرة الستات ضعيفة، لكن القرآن قال وليس الذكر كالأنثى، وهو ما يعني أن الأنثى أقوى، كون حرف الكاف في التشبيه يأتي قبل الأقوى».

التجارب 


وأوضح أن إحدى التجارب أجريت في ألمانيا عبر إدخال شخص على 100 رجل و100 سيدة، مع إبداء محاولته قتلهم، وانتهت إلى قوة رد فعل السيدات، وتماسكهن مقارنة بالرجال.

وأضاف «السيدة قوية جدا، لكنها قد تصاب بمرض الذبحة الكاذبة، حال معايشتها لمريض قلب»، مشيرا إلى أن آلام الذبحة الكاذبة تكون أسفل الثدي الأيسر، بينما آلام الذبحة الصدرية تكون في أي موضع بالصدر، عدا أسفل الثدي الأيسر.

وتابع «أعراض الذبحة الكاذبة تكون في شكل وخز، وتستغرق ثواني أو ساعات، وهذه الأعراض عكس الذبحة الصدرية تماما»، محذرا من تناول بعض الأشخاص الدواء دون زيارة الطبيب.
 

آلام الصدر القلبية آلام الصدر الدكتور حسام موافي الذبحة الكاذبة أعراض الذبحة الكاذبة

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