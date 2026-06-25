مصرع شاب فى مشاجرة مع آخر بسبب خلافات بينهما بالخانكة

شهدت عزبة سري فتحة يمن التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، جريمة قتل مأساوية، بعدما تحولت خلافات بين شابين إلى مشاجرة دامية انتهت بمقتل أحدهما إثر إصابته بجرح ذبحي في الرقبة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بوقوع مشاجرة بين طرفين وسقوط أحدهما جثة هامدة متأثرًا بإصابته.

وكشفت التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بين شابين بسبب خلافات سابقة بينهما، قبل أن تتطور إلى مشاجرة بالأيدي، حيث استل أحد الطرفين سلاحًا أبيض وسدد للمجني عليه طعنة أحدثت إصابته بجرح ذبحي في الرقبة.

وأضافت التحريات أن المجني عليه سقط غارقًا في دمائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة من تحديد مكان المتهم وضبطه، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.السيطرة على حريق مطعم مشويات بمدينة العبور دون خسائر بشرية.